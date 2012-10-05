Норильчане начали приобретать авиабилеты на время ремонта аэропорта

1 февраля стартовала продажа билетов на авиарейсы туда и обратно из Норильска на время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск. Ремонт будет проводиться с 1 июня по 16 сентября. Продажа билетов открылась на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в 46 точках продаж, расположенных в Норильске и Дудинке, включая кассы «Норильск-ТАВС», а также в билетных агентствах городов России, зарубежных стран, и на сайтах по продаже авиабилетов.

В свободную продажу поступят тремя порциями. Первая волна продаж стартовала 1 февраля, вторая начнется 1 марта, третья — 1 апреля. В рамках первой волны в продажу поступило 33 % от общей квоты свободной продажи билетов на период реконструкции аэропорта. Наиболее популярными стали прямой рейс Норильск - Красноярск и трансферный рейс Норильск — Москва. Более половины от проданных билетов оформлены через официальный сайт авиакомпании NordStar. Сайт авиакомпании работает в штатном режиме, несмотря на большое количество обращений пассажиров.

Материалы по теме Губернатор пообещал не поднимать цены на авиабилеты на время ремонта норильского аэропорта

Напомним, в конце 2016 года губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пообещал не поднимать цены на авиабилеты на время ремонта норильского аэропорта. Для того чтобы избежать повышения цен на авиабилеты, будет выделено 480 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Финансовая нагрузка распределится практически в равных долях.

Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта начался в прошлом году. Самолетам оставили полосу в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году реконструкция затронет участок длиной более чем один километр. Из-за того что крупные воздушные суда типа Boeing уже не смогут здесь приземляться, их заменят самолеты малой авиации. Завершится реконструкция в сентябре 2018 года.