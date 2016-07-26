«Мама, она шатается!»: Уважаемого кондуктора обвинили в пьянстве (видео)

В Красноярске пассажирка пожаловалась на запах алкоголя от кондуктора троллейбуса, в ответ транспортники обвинили ее в клевете и заявили о намерении судиться.

Как рассказала «Новостям 7 канала» жительница Красноярска, инцидент произошел днем в троллейбусе № 7 в микрорайоне Зеленая роща. Со слов женщины, кондуктор была в нетрезвом состоянии, на что пассажирка пожаловалась водителю. Ей предложили вызывать ГИБДД, но, со слов красноярки, у нее не было времени на ожидание полиции, так как она везла в школу ребенка.

«Она меня рассчитала, мне сын старший говорит: „Мама, походу, она пьяная“. Я думала, мне показалось по запаху. Я говорю: „Ты запах почувствовал?“. Он говорит: „Да“, и она шатается», — рассказала пассажирка.

В департаменте транспорта красноярской мэрии подтвердили, что к ним поступила такая жалоба от пассажирки, после чего троллейбус сняли с рейса и провели служебную проверку.

Алкотестер и обследование в наркологическом диспансере показали, что женщина-кондуктор была трезва.

Как пояснила пресс-секретарь департамента Светлана Арсентьева, женщина работает кондуктором с 1999 года и является уважаемым человеком, за все время ее работы никаких замечаний и нарушений не было.