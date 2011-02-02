Партию запретных «тройных» одеколонов арестовали в Красноярске

В красноярском продовольственном магазине обнаружили партию запрещенных к продаже «тройных» одеколонов.

Как рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, 15 бутылочек одеколона Troynoy Salut объемом 100 мл каждая продавались по 28 рублей за штуку. Содержание спирта в них превышает 28 %. Партия была обнаружена в магазине индивидуального предпринимателя Гусейнова на ул. Свердловской.

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В отношении бизнесмена возбуждено дело по статье 14.2. КоАП РФ. Материалы направлены в следственное управление СК РФ по Красноярскому краю.

О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции красноярцы могут сообщать по телефону горячей линии Роспотребнадзора (391) 226-89-50.