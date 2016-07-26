В России запретили продавать спиртовые лосьоны

В Сибири решили запретить на Новый год продажу непищевых спиртовых растворов. С таким предложением 26 декабря выступил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

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Напомним, на прошлой неделе в Иркутской области спиртосодержащими жидкостями — косметическим средством «Боярышник» — отравилось более 120 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остается 18 человек, а еще 76 помочь не удалось — от отравления они скончались. Следователи возбудили уголовное дело, а местные власти ввели режим ЧС, запретив продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

Полпред Сергей Меняйло провел в Иркутске заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании было принято решение о необходимости запрета торговли спиртосодержащими жидкостями на территории не только Иркутской области, но и всего СФО, сообщило издание «РИА Новости».

«Это решение сейчас будет проработано и в ближайшее время принято», — сказал Сергей Меняйло на брифинге после заседания комиссии.

Как стало известно позднее, Роспотребнадзор приостановил розничную продажу непищевых спиртовых растворов (с содержанием спирта более 25 %, за исключением парфюмерной и стеклоомывающей продукции) по всей России на 30 дней.