Новые купюры в 200 и 2000 рублей выпустят к концу 2017 года

Совет директоров Банка России определился с оформлением банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Так, на банкноте номиналом 200 рублей разместят символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. В обращение они поступят в конце 2017 года.

Напомним, конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. Всего на него выдвинули более 5 тыс. номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5 тыс. голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам социологического исследования были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители.