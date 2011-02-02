Любители электронной музыки летом съедутся в Хакасию

В Хакасии планируют провести масштабный фестиваль электронной музыки «Евролето». Такую инициативу высказала активная молодежь республики на встрече с главой региона Виктором Зиминым.

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Фестиваль предполагает проведение конкурсов ди-джеев, танцоров, спортсменов, самодеятельных артистов. По мнению инициативной группы, формат «Евролето» оригинален, поскольку аналогов в стране ему нет. При этом фестиваль уже три года проводился в Абакане при участии одной из популярных радиостанций, но имел локальный статус. В этом году планируется вывести его на более высокий уровень и организовать в рамках традиционного международного форума по историко-культурному наследию.

Зимин с интересом воспринял предложение, отметив, что опыт проведения больших форумов у республики есть: