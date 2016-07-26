Фермерам Красноярского края увеличили гранты

Грант на развитие семейных животноводческих ферм в Красноярском крае увеличат до 30 млн рублей. Деньги получат фермеры, которые занимаются разведением крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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Эти изменения будут внесены в новую редакцию закона о господдержке агрокомплекса Красноярского края. По другим же направлениям животноводства сумма максимального гранта останется на прежнем уровне — 21, 6 млн рублей.

По словам заместителя председателя правительства — министр сельского хозяйства края Леонида Шорохова, объемы господдержки на финансирование мероприятий по грантам для семейных животноводческих ферм растут практически ежегодно. В 2014-2015 годах на развитие таких хозяйств регион заложил 32 млн рублей, в 2016 году — 54,1 млн рублей, в 2017 — 60,9 млн рублей.

«В 2016 общая сумма грантовой господдержки малых форм хозяйствования в Красноярском крае за счет федеральных и краевых средств составила более 340 млн рублей. Помощь была оказана 10 главам крестьянских фермерских хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм, 53 начинающим фермерам, 5 кооперативам и трем главам КФХ на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности. В результате в прошлом году за эффективную реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования Красноярский край получил серебряную медаль Минсельхоза России», — рассказал министр.

В текущем году на грантовую поддержку малых форм хозяйства в краевом бюджете предусмотрена сумма 121,840 млн рублей. Объем федерального финансирования грантовых мероприятий в 2017 году проходит согласование в Минсельхозе России.

Напомним, государственная поддержка малых форм хозяйствования посредством предоставления грантов осуществляется с 2012 года, на условиях софинансирования Федерации и субъектов. Первоначально она включала в себя 2 направления: развитие семейных животноводческих ферм и помощь начинающим фермерам. В прошлом году появилось и третье направление — поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

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«Фермеры выполняют важную социальную функцию, образуя точки роста на селе, создавая рабочие места и вкладывая в обеспечение продовольственной безопасности региона. За три года благодаря грантам поголовье КРС в фермерских хозяйствах увеличилось в три раза — с 1,5 до 4,5 тыс. голов. Губернатор Виктор Толоконский придает большое значение развитию малых форм хозяйствования в крае. Максимальный размер гранта для начинающих фермеров в нашем регионе, в единственном регионе России, в 2016 году был инициативно увеличен им в два раза — с 1,5 до 3 млн рублей», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Отметим, за все время действия грантовых программ в регионе — в 2012 по 2016 годы — госпомощь была оказана 235 участникам. 185 из них — начинающие фермеры, 39 — главы КФХ, развивающие направление «семейная животноводческая ферма», 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 6 глав КФХ получили гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности.

Всего из краевого и федерального бюджетов было выделено около 735,7 млн рублей, из которых 423 млн рублей выделил региональный бюджет.