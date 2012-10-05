«Норникель» намерен восстановить объемы производства после снижения

«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за четвертый квартал 2016 года и весь прошлый год, а также прогноз на 2017 год.

Общий объем производства никеля в четвертом квартале составил 58 тыс. тонн, что на 5 % больше, чем в третьем квартале 2016 года. Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн — это на 16 % больше. Основными факторами роста стали постепенный выход модернизированной Талнахской обогатительной фабрики на плановые производственные показатели и увеличение объемов переработки концентрата Nkomati на Кольской ГМК.

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По итогам года объем производства никеля снизился на 12 % по сравнению с 2015 годом и составил 236 тыс. тонн. Основной причиной снижения стало плановое закрытие Никелевого завода, модернизация Талнахской обогатительной фабрики и рост транспортного незавершенного производства в рамках реконфигурации металлургических мощностей. Производство никеля из собственного сырья составило 197 тыс. тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу компании в объеме 195-200 тыс. тонн.

Общий объем производства меди в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом вырос на 11 %, до 96 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 12 % и составило 91 тыс. тонн. Увеличение производства меди в четвертом квартале связано с низкой базой третьего квартала вследствие проведения пуско-наладочных работ на Талнахской обогатительной фабрике.

В целом, по итогам 2016 года компания произвела 360 тыс. тонн меди, что на 2 % ниже результатов прошлого года. Снижение производства было обусловлено прежде всего проведением пуско-наладочных работ на Талнахской обогатительной фабрике и снижением содержания меди в руде. Производство меди из собственного сырья составило 344 тыс. тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу компании в объеме 342-352 тыс. тонн.

Что касается палладия и платины, производство составило 2 618 тыс. унций (-3 % по сравнению с 2015 годом) и 644 тыс. унций (-2 %) соответственно. Снижение выпуска связано с проведением реконфигурации металлургических мощностей. Производство палладия из собственного сырья по итогам 2016 года составило 2 518 тыс. унций, что выше ранее опубликованного прогноза компании в объеме 2 296-2 392 тыс. унций. Производство платины из собственного сырья в 2016 года достигло 608 тыс. унций, что выше ранее опубликованного прогноза компании в объеме 542-586 тыс. унций. Увеличение фактического производства по сравнению с прогнозом связано с переработкой остатков сырья, высвободившихся в результате закрытия Никелевого завода.

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В связи с закрытием Никелевого завода, начиная с четвертого квартала 2016 года весь никелевый файнштейн, произведенный на Надеждинском металлургическом заводе, направлен на переработку на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta. Кольская ГМК произвела в четвертом квартале 2016 года 42 тыс. тонн товарного никеля, что выше объемов производства никеля всеми российскими подразделениями компании в третьем квартале 2016 года на 2 %.

По итогам 2016 года объём производства никеля составил 182 тыс. тонн, что ниже результатов 2015 года на 18 %. Основным фактором снижения производства в 2016 году стало полная остановка Никелевого завода в третьем квартале в рамках реализации программы по реконфигурации металлургических мощностей.

Объем производства меди российскими подразделениями компании в четвертом квартале составил 93 тыс. тонн, что выше результатов третьего квартала на 11 %. Увеличение производства меди в четвертом квартале связано с низкой базой третьего квартала вследствие проведения пуско-наладочных работ на Талнахской обогатительной фабрики.

В 2016 году компания произвела 351 тыс. тонн меди, что на 1 % ниже итогов 2015 года. Снижение было обусловлено прежде всего проведением пуско-наладочных работ на ТОФ и снижением содержания меди в руде в 2016 году.

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За четвертый квартал 2016 года российские предприятия компании произвели 612 тыс. унций палладия (-3 % по сравнению с 3 кв. 2016 года), и 147 тыс. унций платины (-2 % по сравнению с 3 кв. 2016 года).

По итогам года российские подразделения произвели 2 554 тыс. унций палладия (-2 % по сравнению с 2015 года) и 622 тыс. унций платины (на уровне 2015 года). Снижение производства МПГ в четвертом квартале и палладия в 2016 году обусловлено реконфигурацией производства и снижением содержания МПГ в перерабатываемом сырье.