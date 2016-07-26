«Норникель» получил экологическую премию за закрытие завода в Норильске

«Норникель» победил в номинации «Глобальная экология» за «Комплексный проект закрытия Никелевого завода в Норильске». Церемония вручения премии состоялась 20 декабря.

В этом году экспертное жюри экологической премии рассмотрело более 300 проектов, присланных на конкурс из более чем 50 регионов России. Из них выбрали лучшие заявки, отвечающие целям достижения устойчивого развития.

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«Ваш вклад в дело экологии виден очень хорошо не только в преддверии Года экологии, — сказал на вручении премии депутат Государственной Думы Олег Лебедев. — Все предыдущее время вы также активно уделяли внимание этим вопросам. Я уверен, вы и дальше успешно будете этим заниматься».

Участники церемонии награждения отметили открытость «Норникеля» для экспертов и представителей общественности. Неоднократно экологи, представители СМИ и общественных организаций посещали Норильск, где могли следить за поэтапным закрытием старейшего в стране производства электролитного никеля.

«Компания благодарна за высокую оценку своей деятельности и в дальнейшем будет опираться на поддержку общественности в своих действиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду», — отметил директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» Игорь Рахимов.

В этом году компания закрыла в Норильске Никелевый завод, который выбрасывал в атмосферу 370 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. Национальная экологическая премия, учрежденная Неправительственным экологическим фондом В. И. Вернадского, вручается с 2003 года. Конкурс на получение премии проводится на благотворительной основе и не предусматривает вступительных и организационных взносов. Главный приз вручается победителям в 10 номинациях.