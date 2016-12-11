Гость Красноярска отправится на исправительные работы за шутку о бомбе

Красноярский суд отправил «телефонного террориста» на исправительные работы, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошел в марте прошлого года. Гостивший в Красноярске мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по своему мобильному телефону сообщил оператору единой службы спасения о том, что он пронес бомбу в здание железнодорожного вокзала. Через какое-то время он явился в дежурную часть полиции с повинной.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).