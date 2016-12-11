Гость Красноярска отправится на исправительные работы за шутку о бомбе

Красноярский суд отправил «телефонного террориста» на исправительные работы, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в марте прошлого года. Гостивший в Красноярске мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по своему мобильному телефону сообщил оператору единой службы спасения о том, что он пронес бомбу в здание железнодорожного вокзала. Через какое-то время он явился в дежурную часть полиции с повинной.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
«„Лжетеррорист“, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, вину в совершении указанного преступления признал полностью, дело рассматривалось судом в порядке особого судопроизводства. Суд приговорил виновного к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 20% его заработка в доход государства», — рассказали в пресс-службе.