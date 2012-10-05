Ачинцев призвали делиться березовыми вениками с голодными редкими косулями

Ачинцев попросили помочь краснокнижным косулям, которые из-за голода стали выходить в город. Из-за высоких сугробов в лесу они не могут найти достаточно корма.

Накануне в районе территории заповедника «Арга» у автодороги жители обнаружили пару животных, вышедших из леса в поисках пропитания. Неравнодушные граждане сообщили об этом в территориальный отдел министерства природных ресурсов и экологии по Ачинской группе районов. Косуль спасли. Некоторое время за ними ухаживали специалисты, а 2 февраля их отпустили в естественную среду обитания.

«В связи с большой высотой снежного покрова, которая в этом году уже составляет более 1 метра, косулям трудно добывать пропитание, — рассказал госинспектор по Ачинской группе районов министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Николай Рыженков. — Мы подкармливаем их солью, сеном и берёзовыми вениками. Сено пока в достатке, а вот лакомство из берёзы, которое косули любят более всего, не хватает. Если у кого-то из жителей города или района в достатке припасено березовых веников, поделитесь ими с сибирскими косулями. Так мы поможем популяции сохраниться».

Мэр Ачинска Илай Ахметов на свои деньги уже приобрел корма и ГСМ для транспорта специалистов. «Ачинцы всегда были людьми неравнодушными к чужой беде, человеческой или природной. Сохранение популяции сибирских косуль, проживающих в непосредственной близости городу, должно стать нашим общим делом. Я верю, что нам под силу справиться с проблемами, которые принесла животному миру аномально снежная зима», — сказал Ахметов.

Помочь редким животным может каждый житель города и района. Привозить берёзовые веники нужно по адресу: микрорайон 9, дом 21. Желательно в четверг, когда идёт приём. Или же можно позвонить по номеру 8-905-996-15-24 и инспекторы приедут за кормом для косуль сами.