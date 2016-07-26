Студент-спортсмен решил опекать подростков после драки с ними

Назаровский студент взял «под опеку» несовершеннолетних парней с инвалидностью, с которыми перед этим подрался. Как сообщает ИА «Назарово Онлайн», ЧП произошло в стенах общежития одного из учебных заведений города.
Парень, проживающий в комнате семейного блока, оказался в студенческой половине общежития, где у него случился конфликт с несовершеннолетними учащимися, который затем перерос в драку. На место выезжали сотрудники вневедомственной охраны, но к их прибытию конфликт уже разрешился.
По данным журналистов, пострадавшие имеют ограниченные возможности здоровья, их обучение в техникуме проходит по коррекционному типу. Зачинщик же драки якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что он, как сообщают журналисты, входит в подразделение молодежного движения «Антидилер». Также студент является спортсменом — занимается борьбой.
«Со студентом-дебоширом проведена профилактическая беседа. Как рассказали в техникуме, молодой человек „взял под опеку“ тех, с кем поссорился, и обещал научить их приемам борьбы и самообороны», — уточняет ИА «Назарово Онлайн».