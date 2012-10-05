Убийцу мужчины из красноярского подвала искали 16 лет и нашли

Красноярские полицейские раскрыли убийство 16-летней давности, сообщили 2 февраля в Управлении уголовного розыска ГУ МВД по краю.

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Преступление было совершено в октябре 2000 года — в Железнодорожном районе Красноярска, в подвале одного из домов, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался житель Хакасии 1955 года рождения.

Злоумышленнику удалось скрыться, но работа по его поиску и задержанию не прекращалась все это время.

«К раскрытию преступления были подключены наиболее опытные сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 60-летний мужчина, в настоящее время отбывающий наказание за аналогичное преступление. Он дал признательные показания», — рассказали в полиции.

Оперативники продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.