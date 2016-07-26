СФУ станет центральной площадкой празднования Дней российской науки

С 6 по 10 февраля Сибирский федеральный университет станет одной из центральных локаций празднования Дней российской науки в Красноярском крае.

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Научный марафон пройдёт на нескольких площадках. Одним из главных событий станет открытый научно-популярный лекторий «Задай вопрос в космос!». Лекторий нон-стоп включит 3 лекции, объединённые темой космоса. Напомним, ранее любой желающий мог задать свой вопрос экипажу МКС. Ответы на лучшие из них озвучат в рамках лектория.

По традиции в рамках Дней науки для всех желающих откроет свои двери Научное кафе СФУ, в этот раз посвящённое Году экологии. На вопрос «Почему палеогеография — наука прошлого, настоящего и будущего?» ответят учёные Института экологии и географии СФУ. Для интересующихся современными исследованиям в области биологии пройдёт неформальная англоязычная встреча в формате Science trek с постдоками СФУ (молодыми учёными СФУ из Индии), научными сотрудниками Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Шубхрой Панде и Ранджаном Раджевом.

Помимо этого, учёные СФУ приглашают всех желающих на открытый кинопоказ документальных фильмов, снятых биологами университета во время полевых экспедиций. Модератором встречи выступит известный в крае орнитолог, профессор СФУ Александр Савченко. В свою очередь для школьников Музей занимательных наук СФУ подготовил эксперимент-шоу — зрелищное представление опытов с участием зрителей и экскурсию по интерактивной экспозиции, где будут демонстрироваться основные законы механики, оптики, электричества, волновых явлений.

Горожан также приглашают на «Прогулку по звёздному небу», где они смогут узнать о структуре Вселенной, а также познакомиться с работой астрономической обсерватории СФУ и астрономического кружка для школьников «Универсум».

В последний день научного марафона команды студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета сойдутся в интеллектуальной игре «U-Quiz». Автором вопросов и ведущим игры выступит преподаватель СФУ, участник программ «Своя игра» на НТВ Александр Булавчук.

С подробной программой мероприятий в рамках Дней науки можно ознакомиться на сайте Сибирского федерального университета.