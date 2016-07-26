Красноярцы обеспокоены пропажей породистых ротвейлеров в районе «Столбов»

Жители частных домов в районе остановки «Турбаза» (вход на Центральные «Столбы») обеспокоены пропажей породистых собак. По словам хозяев, в ночь с 23 на 24 января сразу у двух проживающих по соседству семей из-за ограды исчезли породистые ротвейлеры (кобель и сука).

«Собак нет уже больше недели. Конечно, мы не исключаем, что они могли убежать, однако одновременно пропали не одна, а сразу две собаки — наша и соседская. Отмечу, что обе собаки клейменые, а хвосты — не купированные. К нам уже обращаются те, кто видел или нашел ротвейлеров, но пока среди них не оказалось наших», — рассказывает хозяйка Карина Маслова.

За возврат обеих собак уже пообещали вознаграждение — 30 тыс. рублей. Тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших животных, просят обращаться по номеру +7 923 354 8840.