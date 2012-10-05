Сеть ресторанов «Макдоналдс» скоро придет в Красноярск

Крупная американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в очередной раз подтвердила свое намерение начать работать в Красноярске. Об этом в интервью RNS заявил глава McDonald’s в России Хамзат Хасбулатов. Напомним, в конце прошлого года руководство компании встречалось с первыми лицами Красноярска и края для обсуждения перспективы открытия первого ресторана сети.

«Приоритетами последних лет и в ближайшие годы у нас будет развитие в тех регионах, где мы уже присутствуем. У нас есть огромное количество еще не открытых территорий в России, поэтому говорить о том, где мы будем через год, через два, через три, пока рано. Один регион, который точно появится в этом или в следующем году — Красноярск. Открывать этот регион будет наш партнер по Сибири», — пояснил Хасбулатов в интервью информагентству.

На вопрос о том, планируется ли развивать доставку блюд на дом, он ответил, что пока такая возможность лишь изучается:

«Мы сделали киоски самообслуживания. Следующим этапом будет использование интернета и мобильных устройств для того, чтобы делать это через интернет. Мы все это изучаем, и если это изучение будет иметь возможность реализации, мы будем тестировать и дальше уже рассказывать».

Хасбулатов также признался, что сам ест в McDonald’s — и завтрак, и обед.