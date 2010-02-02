Иностранец из любви остался в Абакане и прожил нелегально 19 лет

Полицейские задержали иностранца, который 19 лет незаконно проживал на территории Хакасии. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе МВД республики.

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Сотрудники управления по вопросам миграции в ходе проверки поступившей информации задержали гражданина Китая 1970 года рождения, который 19 лет нелегально проживал в Абакане. Мужчина приехал в Хакасию в 1997 году. По его словам, причиной переезда в другую страну стала любовь к жительнице Абакана.

«Семья не сложилась, но уезжать на родину гражданин КНР не захотел. Все это время нелегал перебивался случайными заработками», — рассказали в полиции.

По решению суда мужчина помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время его ждет выдворение за пределы России и запрет на въезд в течение 5 лет.