В Красноярске открыт набор в детский технопарк «Кванториум»

13 февраля стартует вводный образовательный курс детского технопарка «Кванториум» для детей от 12 до 17 лет. Старшеклассников будут бесплатно обучать созданию беспилотников, разработке виртуальной реальности, робототехнике и другим перспективным направлениям.

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Детский технопарк «Кванториум» — флагманский проект в сфере дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих способностей и повышению интереса к научной и технической деятельности. В рамках образовательных модулей юные инженеры будут конструировать роботов и дронов, создавать новые источники энергии, собирать шлемы виртуальной реальности. Обучать старшеклассников будут ведущие преподаватели вузов и специалисты наукоёмких компаний.

Отличительная особенность такого формата дополнительного образования заключается в его ориентации под реальные задачи технологических предприятий Красноярского края. Успешное прохождение подготовительного модуля позволит школьникам автоматически продолжить обучение по основной программе технопарка.

Всего вводный образовательный модуль детского технопарка «Кванториум» рассчитан на 500 детей.

Для того чтобы принять в нём участие, необходимо до 8 февраля включительно пройти онлайн регистрацию по ссылке, расположенной ниже. По правилам обучения один ребенок может зарегистрироваться только на одно образовательное направление. 10 февраля на указанный при регистрации адрес электронной почты будет отправлено итоговое расписание занятий и дальнейшие инструкции.

Занятия будут проходить на площадке квантроиума КРИТБИ, по адресу: Красноярск, пр. Свободный, 75.

Дополнительную информацию по направлениям обучения в детском технопарке можно получить по телефону: 8 (391) 201-77-77 (добавочный 2007), e-mail: tarlena@yandex.ru, Елена Тарасова.

Напомним, в августе 2016 года Красноярский край стал победителем конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ на получение поддержки для создания детского технопарка. Ежегодно на образовательной площадке будут обучаться 1750 детей. Кроме того, каждый год более 20 тысяч ребят будут вовлечены в мероприятия, организованные на площадке детского технопарка.

Ссылки для онлайн регистрации: