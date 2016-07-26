В ЕГЭ-2017 станет меньше тестов

Красноярцам рассказали об изменениях в едином государственном экзамене, которые ждут выпускников текущего, 2017 года.

Так, в этом году продолжится тенденция отказа от тестовой части. Напомним, что «A-часть» в 2016 году была ликвидирована в контрольно-измерительных материалах по истории, географии, обществознанию и информатике. В этом году тестовой части не будет еще и в ЕГЭ по химии, биологии и физике.

«Несмотря на то что инициатива с отменой тестовой части в прошлом году подверглась серьезной критике, тем не менее в этом году так называемая тестовая часть была отменена еще у трех предметов. Пока данные изменения не коснулись только экзамена по иностранным языкам. Других содержательных изменений больше нет», — рассказала первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.

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Она также сообщила, что первое испытание будущие выпускники 2017 года уже прошли. Им стало итоговое сочинение, которое дети писали 7 декабря. По официальным данным, подавляющее большинство школьников справилось с заданием. Только 2 % школьников не смогли получить зачет — всего 343 школьника или выпускника прошлых лет по Красноярскому краю. В ближайшие месяцы их ожидают 2 пересдачи для улучшения результата.

Уже определены основные и досрочные сроки сдачи ЕГЭ. Сроки основного периода — с 29 мая по 19 июня в 173 пунктах проведения экзамена на базе образовательных организаций. Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля в 4 пунктах проведения экзамена.