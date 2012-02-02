Пинки и потерянный сапог: ссору красноярских супругов из-за пьяной езды сняли на видео

В интернете обнародовали видеозапись конфликта красноярских мужа и жены, которых по очереди задержали пьяными за рулем. Напомним, инцидент произошел на этой неделе в ходе рейда «Нетрезвый водитель», который впервые проводили в дневное время на правобережье города. Так, в первый день на ул. Семафорной полицейские поймали 32-летнюю женщину, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — 1,25 промилле. А на следующий день в этом же месте полицейские задержали пьяного водителя-мужчину, который оказался мужем пойманной накануне автоледи. У него никогда не было водительских прав.

Мужчина знал, что ранее полицейские уличили в пьяном вождении его супругу, так как приходил на место задержания. При этом машину его жены эвакуировали, и пьяным он ехал уже на другом автомобиле.

Сегодня в сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как эта семейная пара вела себя в момент первого задержания. На кадрах, обнародованных в соцсети, видно, что мужчина пинал женщину, которая едва стояла на ногах. Когда мужчина отвел ее в сторону от полицейских, она даже потеряла сапог, который супруг подобрал и запустил им в жену. После непродолжительного разговора с полицейскими он несколько раз пнул ее, а когда она упала на землю, продолжал — тащить за руку.

На кадрах видно, что инспектор ДПС сделал разгневанному мужчине замечание. После этого пара удалилась.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи принялись шутить по поводу отношений в семье. А некоторые, заинтересовавшись тем, как вела себя женщина на следующий день, в момент задержания мужа, попросили обнародовать и это видео, если таковое имеется.