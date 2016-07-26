Пьяный муж попался за рулем в том же месте спустя день после пьяной жены

16:58 Пинки и потерянный сапог: ссору красноярских супругов из-за пьяной езды сняли на видео

В Красноярске во время экспериментальной проверки водителей на опьянение на одном и том же месте одну за другим задержали пьяных жену и мужа.

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Инцидент произошел накануне в ходе рейда «Нетрезвый водитель», который впервые решили провести в дневное время на правобережье города. Инспекторы задержали нескольких водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Во время мероприятия произошел случай, который удивил даже полицейских.

Так, в первый день, в среду, на ул. Семафорной полицейские поймали 32-летнюю женщину, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — 1,25 промилле.

А на следующий день в этом же месте также во время рейда полицейские задержали пьяного водителя-мужчину, который оказался мужем пойманной накануне автоледи.

Во втором случае прибор показал 0,56 промилле. При этом мужчина знал, что ранее полицейские уличили в пьяном вождении его супругу, так как приходил на место задержания. По всей видимости, он предположил, что стражи порядка не будут два дня подряд ловить нарушителей в одном и том же месте, и решил рискнуть. Известно, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения. При этом машину его жены ранее эвакуировали, и он ехал уже на другом автомобиле.

«Руководством полка ДПС было принято решение в качестве эксперимента изменить привычное время и провести тотальную проверку днем, а не в ночные часы, — отметил заместитель командира полка ДПС Сергей Молявко. — Учитывая положительный опыт, практика проведения данного мероприятия в различное время суток будет продолжена».

Он также рассказал, что для проведения рейда в дневное время полицейским пришлось проявить максимум сноровки, так как нельзя было допустить создания затора. В итоге инспекторы полка ДПС успешно справились с поставленной задачей.