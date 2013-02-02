Половина красноярцев регулярно засиживается на работе

29 % жителей Красноярска несколько раз в неделю остаются на работе больше положенного времени. Об этом сообщили в службе исследований HeadHunter.

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Примерно один раз в неделю задерживаются на рабочем месте 18 % респондентов, а еще 23 % остаются на работе дольше положенного каждый день. И только 6 % никогда не остаются на рабочем месте после окончания рабочего дня.

66 % участников опроса заявили, что чаще всего задерживаются на работе на 1-2 часа. Каждый пятый, если и остается после рабочего дня, то примерно минут на 30. А вот на 3 часа и более задерживаются 15 % красноярцев.

Дольше других остаются на работе после окончания рабочего дня представители рабочих профессий и добывающей сфер, а на 1-2 часа задерживаются сотрудники госсектора и юристы.

Что касается профессиональных сфер, то чаще остальных задерживаются на работе ежедневно сотрудники банков и госслужащие. Несколько раз в неделю приходится задерживаться тренерам и представителям сферы туризма, гостиничного бизнеса и ресторанного. Среди специалистов по управлению персоналом оказалось больше тех, кто никогда не задерживается на работе, их набралось 14 %.

«Насколько часто приходится работать больше положенного, как оказалось, во многом зависит от уровня должности, — пояснила Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. — Так, чем выше позиция в компании у сотрудника, тем скорее он будет задерживаться на работе каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. И наоборот, начинающие специалисты чаще остальных указывали, что им никогда не приходится трудиться больше положенного».

Основными причинами, по которым красноярцы обычно задерживаются на работе, оказались ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу (55 %) или когда того требует руководство (49 %). Для 11 % респондентов в пустом офисе лучше работается, поэтому они готовы работать дольше положенного. Среди причин указывалась и «любовь к своей работе, когда вечером просто не получается остановиться».