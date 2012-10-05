В Красноярске подросток упал с 7 этажа: за его жизнь борются врачи

Следователи выясняют причину падения подростка с 7 этажа жилого дома в Октябрьском районе Красноярска. Как рассказали в ГСУ СК по краю, инцидент произошел сегодня в 2 часа дня в доме № 9 «б» по улице Академика Курчатова.

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Сообщается, что прохожие увидели, как из окна квартиры, расположенной на 7 этаже, упал 14-летний подросток.

«Установлено, что в это время он был дома один. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении БСМП. Опрашиваются родители, знакомые, учителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в управлении.

Как добавили в пресс-службе краевой полиции, семья подростка характеризуется положительно, ранее на учете в органах внутренних дел не состояла. В настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних работают с родителями подростка. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.