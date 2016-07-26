Скончался упавший с 7 этажа на глазах у прохожих красноярский школьник

Упавший с 7 этажа на глазах у прохожих красноярский подросток умер в больнице. Напомним, инцидент произошел днем 2 февраля в доме № 9 «б» по улице Академика Курчатова.

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Прохожие увидели, как из окна квартиры, расположенной на 7 этаже, упал 14-летний подросток. Следователи установили, что в это время мальчик был дома один.

Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение БСМП. Как подтвердили Newslab.ru в ГСУ СК по краю, спасти подростка не удалось — он скончался.

В настоящее время по данному факту продолжается доследственная проверка, опрашиваются родители, знакомые, учителя. Ранее в полиции сообщали, что семья подростка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состояла.