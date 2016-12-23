Мэр и школьники поздравили ветеранов с годовщиной окончания Сталинградской битвы

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов принял участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со дня окончания Сталинградской битвы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Сегодня, в день годовщины, ветераны войны Свердловского района встретились с бойцами поискового отряда «Витязь» школы № 137 (Судостроительная, 50). Начиная с 2006 года, подростки выезжают в Волгоград для участия во Всероссийской вахте «Память». За годы работы поискового отряда его участниками стало 52 школьника. Школьники называют себя «сталинградцами» и считают, что пока не захоронен последний солдат битвы — она не окончена.

Ветеран, участник Сталинградской битвы Борис Быстров вспомнил события тех месяцев: «Это был непростой путь, хотя мне, тогда 19-летнему парню, казалось, что нет никаких трудностей. Боевая задача должна быть выполнена точно и в срок — так мы и поступали. Я прошел всю Европу, а 9 мая 45-го года встретил со своими боевыми товарищами в Праге».

«В течение трех лет я участвую в поисковых работах под Волгоградом. Любая экспедиция — это проверка на выносливость, но с каждой новой находкой силы прибавляются. Найти медальон солдата — это большая удача. За историю нашего отряда удалось прочитать более десяти из них», — рассказал командир поискового отряда «Витязь» Виталий Владимиров.

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Поисковики значительно пополнили фонды музея Боевой славы школы № 137. Каски, фляжки, осколки гранат и мин, пряжки от ремней, тарелки, ложки и даже мундштук — в коллекции музея представлены самые разные экспонаты военных лет. Есть и совсем необычные вещи со своей историей. К примеру, фарфоровая кружка, произведенная во Франции, которую при захвате страны немцы взяли в качестве трофея. Но как признаются поисковики, ни одна находка не стоит хотя бы минуты общения с непосредственными участниками тех событий.

Продолжилась встреча поисковиков с ветеранами премьерой литературно-музыкальной композиции, специально подготовленной красноярскими школьниками в честь памятной даты.

Обращаясь к участникам праздника, глава города Эдхам Акбулатов отметил: