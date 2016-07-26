Приятную погоду для прогулок пообещали красноярцам в выходные

Первые февральские выходные в Красноярске будут теплыми: погода будет благоприятной для катания на лыжах и коньках, а также для пеших прогулок.

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По данным Гидрометцентра, в дневное время уличные градусники будут показывать −8, −9 °C, самой холодной ночью станет субботняя, когда столбики термометров могут опуститься до −18 °C. При этом портал gismeteo.ru прогнозирует в этот уик-энд более комфортные температуры: −3, −4 °C днем и от −9 до −12 °C в темное время суток. Небольшой снег возможен в субботу, ветер будет дуть с юго-востока и юго-запада со скоростью 2-3 м/с.

Согласно предварительным прогнозам, с началом новой рабочей недели в столицу края снова придет похолодание — Гидрометцентр обещает 20-градусные морозы.