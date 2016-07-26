Нерадивая мать потеряла ребенка, пока ходила по гостям

В Красноярске пьяная мать потеряла в гостях 3-летнюю дочь, полицейским понадобилось меньше 2 часов, чтобы найти ребенка.

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Инцидент произошел сегодня ночью в Октябрьском районе города. О пропаже девочки в полицию заявила ее бабушка, которая до этого пыталась найти ее своими силами. Она рассказала, что её 31-летняя дочь ушла в гости с ребенком, а вернулась без него в состоянии сильного алкогольного опьянения. На расспросы о том, где ребенок, женщина заявила, что забыла.

Весь личный состав отдела полиции № 2 подняли по тревоге, незамедлительно был организован комплекс поисковых мероприятий для установления местонахождения пропавшей. Ребенка нашли у второй его бабушки.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции, в результате поисковых мероприятий местонахождение малолетнего ребенка удалось установить в кратчайший срок. Девочка была обнаружена у родственников, куда ее привела мать», — пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с родителями ребенка. Известно, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. В отношении нерадивой матери составили протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней, решается вопрос о постановки семьи на учет в органах внутренних дел.