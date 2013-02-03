Незнакомец обокрал попавших в беду девушек в ответ на просьбу о помощи

40-летний красноярец пойдет под суд за кражу дорогостоящего телефона во время оказания помощи девушке.

Инцидент произошел на улице. Потерпевшая обратилась к незнакомому ей мужчине и попросила помочь довести до машины подругу, которой стало плохо. Мужчина помог усадить девушку в автомобиль, где увидел на заднем сиденье сумку и смартфон. Он незаметно взял гаджет, который позже продал.

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Девушка обратилась в полицию и через некоторое время злоумышленника нашли — им оказался 40-летний житель краевого центра. Кроме того, стражам порядка удалось разыскать и краденый телефон, его вернули владелице. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».