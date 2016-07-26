Для красноярских маршрутчиков разрабатывают новый закон о тарифах и учете пассажиров

2 февраля депутаты Законодательного Собрания обсудили законопроект о транспортном обслуживании населения. На заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи народные избранники уделили внимание тарифам и информационным системам в автобусах.

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Этот документ разработан взамен устаревшего закона «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае». Он разграничивает полномочия органов краевой и муниципальной власти, регулирует особенности организации транспортного обслуживания внутренним водным, железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, а также отношения по формированию тарифов и предоставлению субсидий.

В законопроекте подробно описаны процедурные вопросы об установлении, изменении и отмене межмуниципальных маршрутов. Предлагается, что порядок и периодичность изменения нерегулируемых тарифов устанавливаются правительством края. По мнению разработчиков документа, это необходимо для того, чтобы избежать произвольного изменения тарифов перевозчиками. Нормы законопроекта также регулируют вопросы определения остановочных пунктов межмуниципальных маршрутов. Отдельная статья посвящена вопросам контроля.

Перед началом обсуждения председатель комитета Владимир Демидов назвал закон «многострадальным»: после того как он был принят в первом чтении, произошли изменения федерального законодательства, и это повлекло существенное редактирование документа.

«К законопроекту было множество замечаний, — напомнил депутат. — Мы привлекли к обсуждению представителей общественных организаций и перевозчиков, департамента транспорта Красноярска и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае. Мы намерены выслушать все стороны, доработать документ и только после этого вынести его на сессию».

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Основным докладчиком был министр транспорта Сергей Еремин. Он сообщил, что при доработке законопроекта были полностью учтены все замечания управления Министерства юстиции РФ по краю. Что касается предложения Счетной палаты края о создании единого органа по тарифному регулированию, то оно вынесено на уровень правительства, которое вскоре должно принять решение. Вместе с тем, разногласия по законопроекту есть с прокуратурой по поводу организации автоматизированной системы по продаже билетов и отслеживанию движения транспорта. Министр заверил, что никто не собирается вмешиваться в коммерческую деятельность, цель этого «интегратора» — обеспечение безопасности пассажиров и их интересов. Поэтому предлагается сформулировать положение таким образом, чтобы оно удовлетворило и надзорные органы, и авторов документа.

В части внедрения информационных технологий был представлен опыт ОАО «Автоколонна 1967». Генеральный директор предприятия Михаил Ильенков отметил, что ГЛОНАСС «ничего не дает», кроме места расположения транспортного средства. Для повышения же эффективности управления в организации внедрена система, которая позволяет вести видеонаблюдение и видеорегистрацию дорожной обстановки на маршруте и того, что происходит в салоне автобуса. Также эта система обеспечивает реализацию билетов и диспетчерское управление перевозками через удаленный доступ. Депутат Валерий Фарукшин сообщил коллегам, что уже ознакомился с работой автобусов предприятия и такой опыт заслуживает внедрения по всему краю.

Нарекания же со стороны перевозчиков вызвал срок регулирования тарифов до 1 мая. Сергей Еремин пояснил, что этот ограничитель необходим, чтобы произошла синхронизация с бюджетным процессом.

«На социальные выплаты по перевозкам закладываются сотни миллионов рублей, и их нужно заранее учитывать при формировании бюджета», отметил министр.

От лица Ассоциации пассажирских перевозчиков края министру ответил Константин Кнапнугель. Он заверил, что указанный срок нереален, поскольку в современных экономических условиях трудно предугадать повышение стоимости запчастей и горюче-смазочных материалов. Как выяснилось в ходе дискуссии, министерство транспорта готово пойти навстречу и оставить прежнюю норму, по которой регулирование происходит раз в год.

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Сергей Еремин также рассказал о тех предложениях, которые не были учтены в законопроекте в связи с противоречием федеральному законодательству. Речь идет об ограничении в использовании автобусов на междугородних перевозках (чтобы в них было не менее 40 мест), и установке мест посадки и высадки для заказного транспорта.

Депутат Виктор Кардашов отметил, что исполнение любого закона требует финансовых затрат: «Какова цена реализации закона?» — спросил он. Министр ответил, что такие расчеты не проводились, но заверил, что в случае необходимости будет создана рабочая группа для проведения экспертной оценки.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение доработать законопроект с учетом высказанных замечаний.

«Мы этот закон обсуждаем давно, — прокомментировал заседание Владимир Демидов. — Было много замечаний по первому чтению от Счетной палаты, прокуратуры, общественных организаций. Сегодня у нас были предварительные слушания, но мы проведем еще одно заседание, все проанализируем и вынесем документ на сессию, которая запланирована на 16 марта. Много имеется вопросов, связанных с регулированием тарифов и тем, как их утверждать. Есть у надзорных органов претензии и по положению о внедрении автоматизированных систем, с чем мы бы хотели поспорить, поскольку здесь идет речь о безопасности пассажиров».