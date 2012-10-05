Управляющая компания элитных домов задолжала «Красноярскэнергосбыту» 11 млн рублей

ООО Управляющая компания «Космос плюс» задолжала ПАО «Красноярскэнергосбыт» около 11,4 млн рублей. Сумма задолженности сформировалась в период с января по декабрь 2016 года. Организация обслуживает 17 домов в Красноярске. В основном это дома повышенной комфортности по улицам Батурина, Молокова и в центре города. В том числе — элитный дом по ул. Дубровинского, 100.

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В январе вынесено решение суда о взыскании с управляющей компании более 4,5 млн рублей. Как только ПАО «Красноярскэнергосбыт» получит исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда, на расчетные счета ООО УК «Космос плюс» будет наложен арест. В ближайшее время энергосбытовой компанией будут поданы новые иски на сумму около 6 млн рублей.

В связи с постоянной просрочкой платы за электроэнергию с управляющей компании уже на сегодняшний день, помимо основной суммы долга, взыскано более 670 тыс. рублей неустойки и 72,1 тыс. рублей на оплату судебных расходов (госпошлины).