Двое красноярцев провалили «проверку» на готовность пропускать скорую (видео)

Красноярские сотрудники ДПС проверили готовность автомобилистов уступать дорогу автомобилю скорой помощи со включенными свето-звуковыми спецсигналами. Профилактический рейд с применением метода скрытого патрулирования прошел в столице края в четверг, в нем приняла участие карета скорой медицинской помощи.

Полицейские сымитировали ситуацию со срочным вызовом медиков и наблюдали за реакцией красноярских автомобилистов.

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За автомобилем «скорой», который двигался с включенными спецсигналами, следовал патруль гражданского исполнения, который фиксировал на видеокамеру несоблюдение правил дорожного движения водителями. За непредоставление преимущественного права проезда оперативному транспорту за два часа рейда полицейские привлекли к административной ответственности только двоих нарушителей.

«Сегодня мы убедились, что большинство красноярцев готовы пропустить спешащую на вызов „скорую“ — отметил командир полка ДПС Владимир Евсеенко, — однако есть и те, кто нарушает данное требование ПДД. Увидев в зеркале заднего вида „маячок“ и услышав звуковой сигнал, водители должны осознавать, что там, где ждут помощь, дорога каждая минута».

Напомним, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо лишение специального права управления на срок от 1 до 3 месяцев. Всего за минувший год в Красноярске к ответственности за данное правонарушение привлекли 168 автомобилистов.