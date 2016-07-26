Красноярских выпускников будут строже контролировать на ЕГЭ

В Красноярском крае завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ от 16 тысяч выпускников 11 классов, а также выпускников прошлых лет. Сейчас данные о дополнительных предметах, которые собираются сдавать красноярские выпускники, обрабатываются, но стало известно, что с этого года экзамены станут контролировать еще строже во избежание утечек.

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Во всех пунктах проведения экзамена бланки с контрольно-измерительными материалами будут распечатываться в день ЕГЭ в аудитории непосредственно перед сдающими. КИМы будут доставляться на лазерных дисках в зашифрованном виде, для расшифровки которых членам комиссии будут выдаваться специальные электронные подписи.

«За счет средств краевого и федерального бюджета абсолютно во все пункты проведения ЕГЭ закуплены принтеры и сканеры. Благодаря введению такой технологии полностью исключается возможность доступа к экзаменационным материалам посторонних лиц или попадание материалов в интернет», — прокомментировала первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.

Работа каждого выпускника сразу после окончания ЕГЭ будет сканироваться, расшифровываться и отправляться на проверку в региональный центр. Несмотря на серьезность мер по контролю за сдающими, Наталья Анохина советует родителям выпускников максимально поддерживать своего ребенка и не нагнетать ситуацию:

«Настройте своего ребенка позитивно! Все, что уже случилось, все, что есть у него в голове — за последний день или даже ночь это уже не изменить. Очень важно, чтобы ребенок был настроен показать все те знания, которые он имеет. Не нагнетайте обстановку дома и в школе. Не говорите о том, что это очень серьезно или от сдачи ЕГЭ зависит его судьба. Конечно, это важный этап, но создайте благоприятную психологическую обстановку, чтобы справиться с испытанием вашему ребенку стало легче».

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На официальном канале федеральной службы по надзору в сфере образования и науки опубликована серия консультаций по подготовке и сдаче ЕГЭ.

Напомним, сроки сдачи ЕГЭ в 2017 году уже определены: основной период — с 29 мая по 19 июня в 173 пунктах проведения экзамена на базе образовательных организаций, досрочный этап — с 23 марта по 14 апреля в 4 пунктах проведения экзамена.