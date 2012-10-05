Бдительная учительница спасла запертых матерью голодающих детей

В Боготоле учительница спасла детей от их собственной пьющей матери, сообщили 3 февраля в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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Поводом для обращения в полицию со стороны учителя средней школы № 5 города Боготола стало отсутствие на уроках 9-летней девочки. Женщина волновалась, что ни сам ребенок, ни его мать, которая была известна тем, что «вела разгульный образ жизни», не выходят на связь. Приехав вместе с сотрудниками опеки к дому неблагополучной семьи, полицейские выяснили, что накануне здесь произошла драка, закончившаяся госпитализацией сожителя матери детей.

«Полицейские были шокированы происходящим. Выяснилось, что сутками ранее при распитии спиртных напитков между сожителем матери и его собутыльником на глазах у детей произошла драка. В потасовке сожитель получил значительные повреждения и был госпитализирован в хирургию местной больницы. Мать отнеслась к этому спокойно, заперла детей в доме и удалилась за очередной порцией алкоголя», — отметили в пресс-службе.

Трое детей, самой старшей из которых 9 лет, а двум другим 2 и 4 года, остались в неотапливаемом доме, без продуктов и денег. Сейчас дети находятся на обследовании в больнице. Сотрудники органов опеки передали в суд материалы для лишения женщины родительских прав.