Преподаватель физкультуры красноярского вуза ставил зачеты за 500 рублей

Преподавателя физкультуры из красноярского вуза будут судить по обвинению во взяточничестве, сообщили 3 февраля в ГСУ СК по краю.

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На скамье подсудимых оказался ассистент кафедры спортивного права и физической культуры Красноярского государственного аграрного университета. Его обвиняют в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2. УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

Следователи установили, что с 2015 по 2016 год педагог неоднократно получал от студентов взятки в размере от 500 до 1000 рублей за выставление им зачета по дисциплине «физическая культура», без его фактической сдачи. Затем он вносил заведомо ложные сведения о результатах сдачи в зачетные книжки и экзаменационную ведомость.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.