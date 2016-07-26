Еще одна красноярская больница стала делать пересадку печени

В Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России провели первую операцию по трансплантации печени.

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Врачи пересадили печень от жертвы ДТП больному аутоиммунным гепатитом красноярцу — при этом заболевании происходит разрушение печени собственной иммунной системой организма. 33-летний мужчина страдал от болезни на протяжении 20 лет. На фоне гепатита у него было несколько кровотечений из пищевода, каждое из которых могло стать причиной смерти. Только трансплантация печени могла спасти жизнь молодому человеку.

«Операция длилась 4 часа, нам помогали коллеги из ФМБЦ имени А.И. Бурназяна, имеющие большой опыт проведения таких операций», — рассказал заместитель главного врача по хирургии ФСНКЦ ФМБА России Андрей Дрянных.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Мужчина будет получать иммуносупрессивную терапию, но в целом его образ жизни не будет отличаться от обычного.

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В СНКЦ добавили, что погибший в ДТП мужчина спас жизнь еще одного красноярца — его сердце кардиохирургам краевой клинической больницы, и уже через полтора часа началась пересадка. Как сообщалось ранее, новый орган получил 37-летний житель Красноярского края, сейчас сейчас он чувствует себя хорошо.

Помимо трансплантации печени в СНКЦ делают операции по пересадке почки — в прошлом году их было проведено 16 и в этом году 2. Добавим, что первые в Красноярском крае операции по пересадке печени и сердца провели в краевой больнице в октябре прошлого года.