Красноярская бабушка три дня платила мошенникам, чтобы «спасти» внука

Обманутая мошенниками бабушка лишь на третий день поинтересовалась проблемами внука, сообщили 3 февраля в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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Очередной случай мошенничества был зафиксирован полицейскими в Красноярске. 70-летней женщине на телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил о том, что якобы ее внук попал в беду.

«Для того чтобы помочь молодому человеку, мошенник потребовал передать 190 тысяч рублей. Пенсионерка сообщила, что у неё нет такой суммы, тогда ей предложили отдавать деньги частями», — отметили в пресс-службе.

Лишь на третий день, переведя злоумышленникам 100 тыс. рублей, бабушка решила позвонить внуку и спросить, что с ним случилось. Как оказалось, у молодого человека всё в порядке. Родственники сразу обратились в полицию.

«В настоящее время сотрудники МУ МВД России „Красноярское“ устанавливают все обстоятельства происшедшего. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», — отметили в полиции.

Так как это не единственный случай подобного обмана пенсионеров, полицейские советуют жителям города и края предупредить близких пожилого возраста о случаях телефонного мошенничества и рекомендовать им проверять полученную информацию, прежде чем передавать незнакомцам крупные суммы денег.