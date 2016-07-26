Красноярцев взбудоражили слухи о закрытии «Магнита» в Зеленой Роще

С 13 февраля в Красноярске прекращает работу гипермаркет «Магнит» в Зеленой Роще — такая информация накануне появилась в социальной сети и ряде СМИ. В ТК «Тополя», чьим якорным арендатором является гипермаркет, эти сообщения назвали слухами.

Напомним, «Магнит» в ТК «Тополя» на пр. Металлургов был первым красноярским гипермаркетом этой федеральной сети. Он открылся в октябре 2015 года. Так как это единственный крупный магазин в микрорайоне, предприниматели ожидали, что он будет востребован.

Вчера в соцсети появились фотографии объявления, которое гласит о скором закрытии гипермаркета в Зеленой Роще. Там же указано, что второй гипермаркет сети, на ул. Телевизорной, продолжит работу.

Представитель ТК «Тополя» Сергей Смирнов сообщил Newslab.ru:

«Мы такого объявления не размещали — я вам говорю как представитель арендодателей. Мы не согласовывали никаких условий прекращения или расторжения договора в нашем торговом центре».

Точную информацию о будущем «Магнита» Смирнов пообещал предоставить через две недели.