Пойман расстрелявший красноярского эвакуаторщика лжеклиент

В Ачинске поймали мужчину, расстрелявшего водителя автоэвакуатора, сообщили 3 февраля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, 4 января на трассе в Ачинском районе был найден мужчина с несколькими пулевыми ранениями. 52-летний житель Красноярска пояснил, что его вызвали в Ачинский район для того, чтобы забрать машину, но когда он приехал на место — в него кто-то выстрелил. После этого злоумышленник скрылся на его эвакуаторе Нino Ranger. Мужчину доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 , п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Сегодня стало известно, что злоумышленника задержали.

«Сегодня в результате оперативно-разыскных мероприятий 46-летний подозреваемый был задержан в городе Ачинске. На допросе мужчина признал свою вину, пояснив, что целью покушения на убийство стал корыстный мотив. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — отметили в следственном управлении.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что в поисках злоумышленника и пропавшего автомобиля стражи порядка проверяли населенные пункты, проводили подворовые обходы и осматривали места, где можно было спрятать технику. Задержание проводилось сегодня ночью оперативниками уголовного розыска полиции при поддержке Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

В следственном управлении также пояснили, что пострадавший мужчина по-прежнему находится в больнице, но уже пришел в себя.