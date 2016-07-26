Зоозащитники проконтролируют борьбу с бродячими собаками в Красноярске

Новому подрядчику по отлову собак в Красноярске пообещали не платить без подтверждения выполненных работ зоозащитниками. Сегодня, 3 февраля, в департаменте городского хозяйства прошло собрание, посвященное работе по отлову безнадзорных животных.

Напомним, в этом году конкурс на отлов выиграла общественная организация «Белка и Стрелка», зарегистрированная в Заозерном. Контракт пока не подписан, так как предыдущий подрядчик, предприниматель Виктор Версяцкас обещал отстаивать свое право в суде. Сегодня начальник отдела управления, подготовки и учёта объектов внешнего благоустройства департамента горхозяйства Александр Михайлов назвал предварительную дату подписания документов — 6 февраля. После этого «Белка и Стрелка» смогут начать работать в Красноярске.

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Приглашенным на собрание общественникам предложили принять участие в контроле за работой подрядчика. В частности, предполагается, что услуги не будут оплачиваться, если исполнитель не сможет подтвердить свой отчет фотографиями и подписями представителей зоозащитных общественных организаций.

«Мы учли опыт работы с предыдущим подрядчиком, и, подчёркиваю, с нашей стороны будет осуществляться особый, жёсткий контроль за исполнением заказов. Напоминаю, вся работа осуществляется по заявкам жителей города. Никакого плана, а именно: сколько должно быть отловлено животных, обследовано, вылечено, стерилизовано, подвергнуто эвтаназии, — нет. Оплата будет производиться только по факту выполненных действий. Все расходы должны быть прозрачны и понятны», — отметил Александр Михайлов.

Отметим, что сами общественники не слишком довольны итогами конкурса.

«Поступила информация, что собак убивали прямо на улицах, каких-то отлавливали. Но никакой передержки местные жители никогда в жизни у них не видели и собаки живыми не доезжали. Многих собак трупы находили прямо на улице», — рассказал в телеэфире председатель группы общественников по контролю над деятельностью подрядчика по отлову собак Юрий Раилко. Учредитель благотворительного фонда «Белка и Стрелка» Ирина Лубенец в ответ предложила защитникам приехать к ним с проверкой и лично убедиться, что фонд работает без замечаний.