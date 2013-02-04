Перед выходными в Красноярск вновь пришел туман

Пользователи соцсетей обеспокоены ночным туманом в Красноярске. Горожане сообщают, что минувшей ночью дымка была видна в Северном, Северо-Западном, Зеленой Роще, на окраинах правобережья, а также затрудняла видимость на Октябрьском мосту.

Материалы по теме В январе красноярцы 50 раз пожаловались на грязный воздух

Некоторые также жаловались на неприятный запах в воздухе. «Стоит смог такой, что внутренности выворачивает от кашля до тошноты, — написала одна из жительниц Северо-Западного. — Позвонила в МЧС, ответ — ничего не знаем, в Госнадзор — сказали, в понедельник доведут до руководства. Кто нибудь объяснит, что в Красноярске происходит?»

Отметим, что прошлой ночью в Красноярске резко упала температура воздуха, при этом почти не было ветра.

По данным сайта krasecology.ru, за последние сутки в Солнечном концентрация оксида углерода оказалась больше норматива в 3 раза и диоксида серы — в 1,75 раза, а в Черемушках в 1,8 раза было превышено содержание диоксида азота. Критических превышений ПДК загрязняющих веществ зарегистрировано не было. Добавим, к обеду текущего дня ситуация с видимостью в городе улучшилась, к тому же потеплело примерно до −11 градусов.

Напомним, в январе стало известно, что красноярские ученые доказали связь плотной застройки с «черным небом»: ветер внутри города существенно отличается от естественной розы ветров. Происходит это из-за особенностей расположения зданий.