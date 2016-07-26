Красноярец стал чемпионом Универсиады-2017

В Алматы, на Зимней универсиаде 2017 года, красноярский биатлонист — представитель краевой Академии биатлона, выпускник Красноярского педагогического университета Сергей Корастылев выиграл золото в гонке преследования. Как сообщили в пресс-службе Крайспорта, весь пьедестал почета в этом виде соревнований, состоявшихся накануне, захватили россияне.

На огневых рубежах красноярец, единственный из 51-го участника гонки, отстрелял на «ноль».

«Перед гонкой прошел дождь, трасса немного заглянцевалась, была скользкая, — прокомментировал свою победу пресс-службе Союза биатлонистов России Сергей Корастылев. — Поэтому всю гонку у меня было очень высокое напряжение в ногах. Лыжи разъезжались со спуска, было очень сложно. В целом я гонкой доволен, у меня все получилось. Наконец-то я отстрелялся чисто. Акклиматизация на высоте у всех проходит индивидуально. У меня обычно восьмой день — самый сложный, но несмотря на это, я чувствовал себя хорошо».

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Вторым финишировал Дмитрий Иванов с тремя промахами, третьим — Семен Сучилов с двумя.

В Крайспорте отметили, что перед этим Сергей Корастылев на Зимней универсиаде-2017 уже завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке.

В спринте он финишировал восьмым.