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Репортаж из соцсетей: Крылья Универсиады

Репортаж из соцсетей: Крылья Универсиады

Интернет-газета Newslab.ru
19.01.2017
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Вот самолет Универсиады покидает Шереметьево

Special livery dedicated to the winter universiade at Krasnoyarsk in 2019 NordStar Boeing 737-86J VQ-BNG departing Moscow Sheremetyevo

Фото опубликовано Artyom Kuzhlev (@artyom_kuzhlev) Янв 4 2017 в 6:50 PST

А вот он уже в Норильске!

#norilsk #универсиада

Фото опубликовано @crumb_vikky Янв 14 2017 в 11:12 PST

Весёлый пёс!

ЦомолетЪ пёс 😂 #самолет#нордстар#универсиада#пес

Фото опубликовано Максим (@maxx_nickel) Янв 12 2017 в 8:15 PST

U-лайка. #центркрасноярск #новости #красноярск #универсиада #самолет

Фото опубликовано Телеканал Центр Красноярск (@centr_krasnoyarsk) Янв 12 2017 в 4:31 PST

«Боинг» в Красноярске встречала целая делегация! Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, глава Исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов и глава Красноярского представительства компании «Норникель» Алексей Дьяченко вместе с волонтерами Универсиады поздравили пассажиров памятного рейса.

Красавчик!

Удачных тебе полётов!

Первый самолет компании NordStar @nordstar_airlines_official в стиле Зимней универсиады-2019 уже покоряет воздушные пространства! Скоро их будет целых три! Благодарим нашего Генерального партнера — компанию Норникель @nornickel_official ✈✈✈ // The first NordStar Airlines @nordstar_airlines_official plane which branded in the Winter Universiade-2019 style is ready to flight! Soon there will be two more branded planes! Special thanks to our General partner Nornickel @nornickel_official ✈✈✈ #универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #Красноярск #Норникель #Nornickel #NordStar #Летатьлегко

Фото опубликовано krasnoyarsk2019universiade (@krasnoyarsk2019universiade) Янв 12 2017 в 9:34 PST

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