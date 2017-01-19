Репортаж из соцсетей: Крылья Универсиады

Вот самолет Универсиады покидает Шереметьево
Special livery dedicated to the winter universiade at Krasnoyarsk in 2019 NordStar Boeing 737-86J VQ-BNG departing Moscow Sheremetyevo
Фото опубликовано Artyom Kuzhlev (@artyom_kuzhlev) Янв 4 2017 в 6:50 PST
А вот он уже в Норильске!
Фото опубликовано @crumb_vikky Янв 14 2017 в 11:12 PST
Весёлый пёс!
ЦомолетЪ пёс 😂 #самолет#нордстар#универсиада#пес
Фото опубликовано Максим (@maxx_nickel) Янв 12 2017 в 8:15 PST
U-лайка. #центркрасноярск #новости #красноярск #универсиада #самолет
Фото опубликовано Телеканал Центр Красноярск (@centr_krasnoyarsk) Янв 12 2017 в 4:31 PST
«Боинг» в Красноярске встречала целая делегация! Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, глава Исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов и глава Красноярского представительства компании «Норникель» Алексей Дьяченко вместе с волонтерами Универсиады поздравили пассажиров памятного рейса.
REAL WINTER ❄❄❄ #realwinter #universiada #U #2019 #krasnoyarsk #siberia #russia #этонашазима #универсиада #юлайка #love #stop #me #cute #photooftheday #happy #beautiful #smile #friends #fashion #swag #amazing #f4f #bestoftheday
Фото опубликовано Tarja Bater (@tarja_bater) Янв 12 2017 в 5:05 PST
Самый лучший день с самыми лучшими людьми 💜💛💚💕💟💞 REAL WINTER❄❄❄ #RealWinter #Universiada #U #2019 #Krasnoyarsk #Siberia #Russia #ЭтоНашаЗима #Универсиада #Юлайка #Love #PhotoOfTheDay #Happy #Beautiful #Smile #Friends #Fashion #Swag #BestOfTheDay
Фото опубликовано @jane_barakat Янв 12 2017 в 5:03 PST
Красавчик!
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Фото опубликовано Кирилл (@nighsiber) Янв 12 2017 в 6:49 PST
Полетели✈️ Боинг 737-800 «U-Лайка» — брендированный самолёт Универсиады 2019 года в Красноярске, один из трёх в РФ. #ЯнаМамаева #Красноярск #Москва #Универсиада #универсиада2019 #юлайка #nordstar #самолет
Фото опубликовано Yana (@mamaeva_yana) Янв 12 2017 в 6:01 PST
Удачных тебе полётов!
Первый самолет компании NordStar @nordstar_airlines_official в стиле Зимней универсиады-2019 уже покоряет воздушные пространства! Скоро их будет целых три! Благодарим нашего Генерального партнера — компанию Норникель @nornickel_official ✈✈✈ // The first NordStar Airlines @nordstar_airlines_official plane which branded in the Winter Universiade-2019 style is ready to flight! Soon there will be two more branded planes! Special thanks to our General partner Nornickel @nornickel_official ✈✈✈ #универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #Красноярск #Норникель #Nornickel #NordStar #Летатьлегко
Фото опубликовано krasnoyarsk2019universiade (@krasnoyarsk2019universiade) Янв 12 2017 в 9:34 PST
Новая раскраска (ливрея) самолёта НордСтар в поддержку Универсиады 2019 в Красноярске. #Норильск #Норникель #Универсиада #Лайка
Фото опубликовано Nikolay Yashin (@nikolayyashin) Янв 9 2017 в 5:51 PST