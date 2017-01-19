Репортаж из соцсетей: Крылья Универсиады

На днях в красноярском аэропорту «Емельяново» впервые приземлился Boeing 737-800, ливрею которого украсила символика Универсиады-2019. Изображением символа Универсиады — U-лайки — авиакомпания NordStar раскрасила носовую и хвостовую части «боинга». Мы собрали лучшие фото праздничной встречи брендированного самолёта.

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