В районе красноярского медуниверситета построят высотку в 20 этажей

Представлен проект новой высотки, которая появится в Красноярске на ул. Партизана Железняка вместо аварийных деревянных домов в районе остановки «Медицинская академия».

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Напомним, в Красноярске с 2014 года реализуются проекты развития застроенных территорий (РЗТ), которые подразумевают внесение инвестором платы в бюджет за право освоения того или иного участка, снос аварийного жилья на нем, переселение граждан и строительство новых объектов.

Уже заключены 10 договоров. Накануне мэр Эдхам Акбулатов проинспектировал одну из площадок — по улице Партизана Железняка. Там полностью расселены жильцы 5 жилых домов, но в доме № 8 еще проживают 8 семей, которые не согласны с условиями инвестора.

«Нам нужно относиться к этому как к правовому механизму урегулирования споров. Люди не согласны с предложенными им условиями, они имеют полное право потребовать разрешить этот спор в суде. Рассчитываю, что в середине второго квартала этого года все решения состоятся, граждане получат свои деньги и смогут переехать. Согласитесь, что жилье для любого человека очень важно. Поэтому возникают споры, и необходимо к этому относиться с пониманием», — подчеркнул Акбулатов.

Представитель застройщика — компании «Готика» — представил проект планировки будущего дома, который расположится здесь.

«Планируется построить многоэтажный жилой дом переменной этажности — от 10 до 21 этажа, жилая площадь будет составлять порядка 22 тысяч квадратных метров — это 330 квартир. При строительстве дома предусмотрена подземная парковка на 360 мест», — рассказала начальник мастерской градостроительного проектирования Людмила Устинова.

Мэр подчеркнул:

«Очень важно, чтобы в процессе строительства нового объекта были учтены требования норм с точки зрения обеспеченности местами в детских садах и школах. По словам представителя инвестора, в проекте предусмотрены встроено-пристроенные помещения для размещения небольшого детского сада. Что касается школьных мест, то существующие мощности расположенных рядом образовательных учреждений, с учетом того, что в прошлом году была капитально отремонтирована школа № 66, позволяют сделать вывод о том, что пока мест для учащихся будет достаточно. Актуальной проблемой является наличие парковок, поэтому инвестор запланировал подземную парковку, а также парковку для общественных нужд. Предстоят публичные слушания по корректировке проекта планировки, и я рассчитываю, что в процессе их проведения будут решены все вопросы, касающиеся того, каким должен быть проект будущего жилого дома».

Затем на совещании со строителями, которые участвуют в проектах РЗТ, Акбулатов акцентировал внимание на том, что городу необходимо максимально быстро и эффективно решать вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, а департаменту градостроительства и инвесторам — выработать методику реализации проектов развития застроенных территорий.

Это означает, пояснили в мэрии, что «заходя на площадку» инвестор должен вести корректную, учитывающую интересы жильцов работу, предлагая им варианты для переселения.

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В проектах необходимо учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, парковках, благоустройстве. Весь этот комплекс работ должен контролироваться департаментом градостроительства и районными администрациями.

Глава города дал ряд поручений подчиненным: к концу марта 2017 года должен быть подготовлен график приобретения инвесторами квартир с учетом интересов жильцов, которые будут переселены из ветхих и аварийных домов. Учитывая, что в 2017 году еще 16 площадок планируется выставить на торги в рамках РЗТ, руководителям районных администраций необходимо совместно с застройщиками выработать позицию взаимодействия с горожанами, которые будут переселены.