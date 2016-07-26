За мошенничество с игровой приставкой красноярцу грозит пять лет

Следователи Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» завершили расследование уголовного дела в отношении жителя краевого центра, обвиняемого в мошенничестве.

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В полицию поступило сообщение от 36-летнего мужчины о том, что у него была похищена обманным путем игровая приставка стоимостью более 30 тысяч рублей. Стражи порядка установили, что потерпевший сдал ее в аренду мужчине. Однако через некоторое время злоумышленник перестал выходить на связь и не вернул ее в установленные договором сроки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что к преступлению причастен ранее судимый 21-летний житель Красноярска и задержали его. Полицейские выяснили, что подозреваемый изначально планировал продать приставку. В ходе следствия сотрудникам полиции удалось вернуть имущество законному владельцу.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Материалы дела направлены в суд.