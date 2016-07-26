В Красноярске по пути в колледж пропал подросток

В Красноярске неделю ищут пропавшего из колледжа подростка, сообщили 5 февраля в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

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Как пояснили волонтеры, 16-летний Хамид Мурахмедов в прошлую пятницу, 27 января, ушел из дома на ул. Светлогорской в Аэрокосмический колледж, где он учится и пропал. Сотовый телефон подростка недоступен. Родственники уже обратились в полицию и к общественникам, и просят жителей города помочь в поисках.

Приметы: на вид 17 лет, рост 160-174 см, европейский тип лица, лицо овальное, волосы темно-русые, глаза светлые, брови прямые, нос прямой, губы средние. Особые приметы: псориаз рук и подошв ног, трещины на руках , глаза прищуривает, на лице прыщи. Был одет: куртка желто-коричневого цвета с капюшоном без опушки, шапка вязаная серая с черной эмблемой, джинсы болотного цвета, ботинки желто-коричневого цвета и темно-синий джемпер на молнии. Всех кто знает, где может находиться мальчик, просят позвонить по телефонам (391) 266-74-23 или 102 в полицию, или 8-950-99-66-066 волонтерам.

Стоит отметить, что в комментариях жители Красноярска почти сразу сообщили, что подходящий под описание подросток уже несколько дней ходит по офисам и магазинам в центре города и предлагает выполнить какое-либо поручение, так как ему «срочно нужны 250 рублей».