Цены на бензин в Красноярском крае признаны самыми низкими по стране

Цены на бензин в Красноярском крае оказались самыми низкими в России. Об этом 5 февраля сообщило издание «Коммерсант».

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По данным частной информационной и исследовательской структуры Thomson Reuters Kortes, максимальная розничная стоимость бензина марки АИ-92/93 в январе 2017 года составила 48,65 рублей за литр — такие цены были зафиксированы на АЗС в Якутии. Дешевле всего бензин самой популярной марки оказался в Красноярском крае — здесь его продавали по 33,34 рублей за литр. При этом аналитики отмечают, что самый большой рост цен, на 3,69 %, был зафиксирован в Калининградской области, а минимальный, удешевление на 0,95%, произошел в Иркутской области.

Средняя розничная цена АИ-92/93 в России в январе составила 35,61 рублей за литр, что на 0,8 % выше, чем была в сентябре прошлого года. При этом аналитики утверждают — повышение цен продолжится, потому что на бирже бензин этой же марки за прошедшие три месяца дорожал быстрее — на 5,9%, до 40-41 тыс. рублей за тонну.

Напомним, последнее подорожание бензина в нашем городе произошло в последний день января. Ценники поменяли сети «Газпромнефть» и «Красноярскнефтепродукт» — в среднем цены поднялись на 20 копеек. «Газпромнефть» продает бензин 92 марки за 33,45, а 95-й за 36,6 рублей за литр. «КНП» отпускает АИ-92 за 33,70 рубля и АИ-95 за 36,80 рубля.