Российские заводы будут делать алюминиевые профили для теплиц

На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой ассоциации и ассоциации «Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, РУСАЛ.

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Как отметил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко, на сегодняшний день наблюдается ситуация, при которой в России из 150 га построенных в 2016 году тепличных комплексов только 45 га изготовлено отечественными компаниями, остальной объем — это импорт.

«В то же время потребность в этой продукции будет увеличиваться — она необходима как для крупных агропромышленных предприятий, так и для большого количества фермерских и приусадебных хозяйств, и отечественные алюминиевые предприятия готовы к производству данной продукции. Развитие данного направления увеличит загрузку предприятий, годовое потребление алюминия по нему возрастет до 12 тыс. т», — отметил он.

На встрече были намечены сроки разработки совместно с иностранными партнерами типового проекта тепличного комплекса, который будет спроектирован с максимально возможным (до 90 %) использованием отечественных материалов и оборудования.

Ассоциации также договорились совместно проработать вопрос поддержки отечественных производителей государственными органами, так как это позволит существенно снизить стоимость металлоконструкций тепличных комплексов.