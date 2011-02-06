Оба скрылись с места ДТП: Водитель пустился в погоню за ударившим его авто (видео)

В красноярском Северном оба водителя уехали с места ДТП: один автомобилист пустился в погоню за другим. ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера 5 февраля на перекрестке ул. Мате Залки и пр. Комсомольский и попало на камеру уличного наблюдения.

На нем видно, как на перекрестке столкнулись две машины. При этом автомобиль, который поворачивал налево, после удара ненадолго остановился, но потом уехал с места ДТП. Второй водитель, который ехал прямо, увидев, что участник аварии уехал, развернулся и поехал в его направлении.

Интернет-пользователи предположили, что он поехал догонять того, кто первым скрылся с места аварии. Чем закончилась погоня, неизвестно. Именно этот вопрос больше всего и взволновал пользователей соцсети, в которой опубликовано видео.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что в дежурную часть полиции заявки о данном ДТП не поступало.