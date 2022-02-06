Красноярских любителей тонировки стали ловить на парковках

Красноярская дорожная полиция водит новые методы борьбы с тонировкой — сотрудники полка ДПС выявляют нарушения на городских парковках.

В рамках операции «Чистое стекло» в полку ДПС создали группу смешанного патрулирования для выявления фактов чрезмерной тонировки на передних боковых и лобовом автомобильных стеклах.

Инспекторы ДПС на служебном автомобиле гражданского исполнения патрулируют парковки и дороги и при выявлении нарушения фотографируют транспортное средство. Затем полицейские устанавливают владельца и передают данные в территориальные отделы полиции. Далее с хозяином автомобиля связывается участковый уполномоченный полиции и «рекомендует прекратить нарушение правил дорожного движения».