Из-за неисправного чайника погибла чета пенсионеров

В Лесосибирске из-за неисправного чайника погибла супружеская пара пенсионеров. Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, ЧП произошло днем 5 февраля.

В доме, где случился пожар, проживали 51-летняя женщина, ее 68-летний гражданский супруг и 12-летний ребенок. Днем в воскресенье муж с женой находились дома и распивали спиртное.

«Когда супруги уснули, в доме начался пожар. Прибывшие спасатели обнаружили, что дом закрыт изнутри, в нем находятся тела двух людей, отравившихся угарным газом, признаков криминальной смерти не обнаружено. Рассматривается версия о неосторожном обращении с электробытовыми приборами, в доме обнаружен неисправный электрический чайник», — пояснили в управлении.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, пожарно-техническая экспертиза, опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.